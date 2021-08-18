В Березовском районе обрушилась ферма, которая была построена 50 лет назад

Коровник, построенный 50 лет назад, не выдержал порыва ветра и развалился. Фото: МЧС.

В деревне Песчанка Березовского района обрушилась ферма, в которой находилось 150 голов скота. Это произошло 17 августа, сообщает МЧС.

Часть животных разбежалась. Самостоятельно смогли выбраться из здания 84 бычка, еще 66 животных вытаскивать из-под завалов пришлось спасателям. Четыре бычка погибли.

Как сообщили в МЧС, при обрушении здания пострадал скотник. 39-летнего мужчину госпитализировали с диагнозом «ушиб грудного отдела позвоночника и ребер слева».

Здание фермы полностью разрушено. Как пишет БЕЛТА, оно было ветхим – построено 50 лет назад, а порывы ветра в этой местности 17 августа достигали 14 метров в секунду.

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