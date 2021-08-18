Лукашенко поздравил с днем рождения «убежденного сторонника союзничества Беларуси и России»: угадаете, кто это

Лукашенко поздравил Мезенцева с днем рождения. Фото: БелТА

В телеграм-канале «Пул Первого», приближенном к пресс-службе президента Республики Беларусь Александра Лукашенко, опубликовали поздравление с днем рождения экс-послу России в Беларуси Дмитрию Мезенцеву

В своем поздравлении Лукашенко подчеркнул, что госсекретаря Союзного государства Мезенцева знают, как «убежденного сторонника развития отношений союзничества и стратегического партнерства» между Беларусью и Россией.

В сети появилось ранее неопубликованное фото Александра Лукашенко с Дмитрием Мезенцевым. Фото: телеграм-канал «Пул Первого»

Также Лукашенко выразил уверенность, что и в дальнейшем своею деятельностью Мезенцев будет способствовать углублению интеграции, единению народов Беларуси и России, укреплению взаимовыгодных белорусско-российских связей, а еще - поддержанию конструктивного диалога по актуальным вопросам двусторонней повестки.

Также в телеграм-канале «Пул Первого» опубликовали впервые фото Мезенцева с Лукашенко у новогодней елки.

- Сделано в предновогодние дни в кабинете Первого, - уточнили в пресс-службе (орфография сохранена - Прим.).

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