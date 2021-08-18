Предупреждение от синоптиков: грозы и усиление ветра в Беларуси на 19 августа

По северо-западу Беларуси снова прокатятся грозы. Фото: pixabay.com

В Беларуси погоду в четверг, 19 августа, определит область повышенного атмосферного давления и только в северо-западных регионах на прогноз повлияют неустойчивые воздушные массы. Такая информация опубликована на сайте pogoda.by.

В течение суток 19 августа переменная облачность и преимущественно без осадков. Однако синоптики предупреждают о неблагоприятных погодных явлениях в северо-западных районах. Здесь днем прогнозируются грозы и усиление ветра до 15 - 18 метров в секунду.

В ночные часы температуры установятся в пределах +7...+13 градусов, днем потеплеет, но жарко не станет: от +18°С по северо-западу Беларуси до +25 тепла по юго-востоку страны.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

По востоку ливанет: прогноз погоды в Беларуси на 18 августа.

Стало известно, какой будет погода в середине недели (подробности).

Фотофакт. На вещевом рынке в Ждановичах из-за сильного ливня обрушилась крыша.

На месте случившегося работают сотрудники милиции, а также комитет судебных экспертиз (подробности).

17 августа Минск накрыл сильный ливень с грозой: подборка фото и видео, снятых очевидцами.

Гроза сопровождалась шквалистым ветром (подробности).

Два ракурса: Литва и Беларусь показали каждая свое видео инцидента на границе 17 августа.

ГПК говорит, что литовцы выталкивают беженцев в Беларусь, Литва заявила о нарушении госграницы белорусскими пограничниками (подробности).