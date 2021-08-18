"Осквернила три опоры ЛЭП". Минчанку оштрафовали на 4350 рублей

Женщина при помощи баллончиков рисовала на опорах ЛЭП, за это ее оштрафовали на крупную сумму. Фото: МВД.

Суд оштрафовал 37-летнюю жительницу Минска на 4350 рублей (150 базовых величин) за то, что 9 мая она рисовала на опорах линий электропередач в агрогородке Михановичи. Это было расценено как осквернение сооружений циничными изображениями и порча имущества в общественных местах, сообщает служба информации прокуратуры Минской области.

Женщина нанесла на поверхность трех опор изображения бело-красно-белого флага, используя аэрозольные баллончики «Это сделало невозможным эстетическое восприятие названных сооружений и нарушило их архитектурную выразительность», - говорится в сообщении прокуратуры.

Женщина признала вину и возместила предприятию «Минские электрические сети» РУП «Минскэнерго» ущерб.

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