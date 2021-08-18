В Минске приостановлена регистрация ИП. Узнали, в чем причина

В Минске приостановлена регистрация ИП. Фото: pixabay.com

В Минске со вторника, 17 августа 2021 года была приостановлена по техническим причинам государственная регистрация ИП. Информация об этом была опубликована на сайте Управления регистрации и лицензирования главного управления юстиции Мингорсиполкома.

Также на данный момент невозможно внести изменения в свидетельство о государственной регистрации ИП, в том числе и при помощи веб-портала ЕГР.

В ведомстве пока не назвали точную дату возобновления работы по регистрации.

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