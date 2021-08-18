В Гомеле мальчик решил сдать макулатуру, чтобы купить подарок маме. Вот почему к нему пришла милиция

Дети в Гомеле собирали картон в мусорных баках, это попало на видео и вызвало горячие споры у местных жителей. Фото: кадр из видео.

В Гомеле милиция разбиралась в ситуации с детьми, которые копались в мусорных баках в микрорайоне, который местные жители называют «Шведская горка». Кто-то заснял этот момент на видео и выложил в один из местных пабликов Вконтакте. Мнения пользователей разделились. Одни ужасались тому, что мальчики, еще явно не достигшие подросткового возраста, роются в мусоре. Другие, наоборот, хвалили детей за предприимчивость и попытку заработать на вторсырье.

Инспекция по делам несовершеннолетних нашла детей, которые были на видео.

Сотрудники ИДН нашли детей, которые искали макулатуру в мусорных ящиках, и побеседовали с ними. Фото: МВД.

-Маленькие герои видеосюжета могли рыться в баках с мусором из-за сложной жизненной ситуации и семейного неблагополучия, - объяснили в милиции.

Оказалось, все дети, которые попали на видео, из благополучных семей, им от семи до десяти лет. Собирать вторсырье они решили потому, что один из мальчиков хотел заработать денег на подарок для мамы ко дню рождения, а друзья ему помогали. Правда, картон, который мальчики собрали в мусорных баках, в пункте заготовки вторсырья у них не приняли, потому что с детьми не было никого из взрослых.

В ИДН отметили: в том, что сделали мальчики, нет ничего противозаконного и наказывать детей за подобное поведение не стоит.

-Но обратить энергию ребят в более безопасное русло стоит, ведь мусорные баки не место для несовершеннолетних. А у родителей в очередной раз хотим спросить: «А вы знаете, где сейчас находится Ваш ребенок?», - прокомментировали ситуацию в инспекции.

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