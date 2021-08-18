«Абсолютбанк» приостановил выдачу и обслуживание карт VISA, а также некоторые операции с физлицами Фото: Павел МАРТИНЧИК

«Абсолютбанк» приостановил выдачу и обслуживание карт VISA, а также некоторые операции с физическими лицами, за исключением индивидуальных предпринимателей. Информация об этом была размещена на сайте банка.

- Уважаемые клиенты, уведомляем вас о том, что «Абсолютбанк» приостанавливает осуществление следующих операций с физлицами, за исключением ИП: переводы денежных средства, в том числе без открытия счета, в иностранной валюте, за исключение переводов в российских рублях и переводов на счета в банках-резидентах; выдачу и обслуживание банковских карт международной платежной систему VISA, а также отправку и выдачу переводов в международной системе Western Union, - говорится в сообщении.

В банке принесли извинения за доставленные неудобства.

Напомним, что «Абсолютбанк» попал под американские санкции.

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