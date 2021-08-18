В МЧС рассказали о последствиях непогоды в Беларуси 17 августа

Во время разгула стихии пострадал 31 населенный пункт в различных областях республики. Фото: МЧС

Последствия непогоды устраняют в Беларуси. По оперативным данным МЧС, вследствие прохождения грозового фронта с порывами ветра (более 25 м/с) пострадал 31 населенный пункт в Брестской, Витебской, Гродненской, Минской и Могилевской областях и город Минск. Такие данные опубликованы на сайте Министерства по чрезвычайным ситуациям.

В частности, в Минской области сильный ветер валил деревья.

В Минской области сильный ветер валил деревья. Фото: МЧС

«По оперативной информации, спасатели более 30 раз выезжали на распиловку деревьев в Вилейском, Клецком, Крупском, Минском, Пуховичском, Узденском, Молодечненском, Копыльском, Воложинском, Дзержинском районах. В Минском районе в результате падения дерева пострадал пенсионер. Мужчине оказали помощь местные жители, он был доставлен в больницу», – рассказали подробности в МЧС.

Кроме того, в этот день в некоторых районах порывы ветра достигали до 20 м/с, в результате чего, по оперативной информации, повреждены кровли 32 жилых домов, 23 сельскохозяйственных зданий в Вилейском, Крупском, Узденском, Молодечненском, Копыльском, Дзержинском и Минском районах.

Ликвидировать последствия ненастья помогали спасателям сотрудники других аварийных служб области. Фото: МЧС

Ликвидировать последствия ненастья помогали спасателям сотрудники других аварийных служб области.

Обрушившаяся стихия затронула также Витебщину: Чашникский, Городокский, Витебский, Бешенковичский районы, а также областной центр.

«Повреждены кровли 22 многоквартирных и частных жилых домов, 15 объектов сельскохозяйственного назначения, 1 производственного помещения. Зафиксированы 160 случаев падений деревьев, поврежден 21 легковой автомобиль. Для ликвидации последствий непогоды привлечено 18 единиц аварийно-спасательной техники и более 60 человек личного состава подразделений МЧС области, на местах работали другие восстановительные службы», – добавили в МЧС.

Тем временем, по данным Витебскэнерго, зафиксированы отключения электроснабжения в 511 населенных пунктов области. В настоящее время электроснабжение восстановлено в полном объеме.

В столице были очень интенсивный дождь (по городу выпало местами от 10 мм до 20 мм) и сильный ветер порывами до 15 м/с. Фото: МЧС

В Новолукомле поваленным деревом придавило местную жительницу. Она была доставлена в больницу. Сейчас ее здоровью ничего не угрожает.

«В Витебском районе были частично повреждены кровли птичников и складских зданий Витебской бройлерной птицефабрики. Работниками МЧС были организованы работы по освещению места проведения восстановительных работ. Кроме этого, спасателями проводись работы по уборке упавших деревьев с проезжих частей автомобильных дорог», – сказано в сообщении МЧС.

Непогода привела к серьезным последствиям и в Минске. В столице были очень интенсивный дождь (по городу выпало местами от 10 мм до 20 мм) и сильный ветер порывами до 15 м/с.

«В результате непогоды произошло частичное подтопление проезжих частей и ограничено движение общественного транспорта (3 автобусных, 18 троллейбусных и 5 трамвайных маршрутов). Движение по всем маршрутам полностью восстановлено в 13.30», – добавили в МЧС.

Спасатели выезжали на оказание помощи по распиловке упавших деревьев (49 случаев) на проезжие части и автомобили (23 транспортных средства повреждено) в 1 случае по демонтажу аварийных листов жести с кровли жилого дома.

«Также на улице Тимирязева на территории ТД «Ждановичи» произошло падение навеса уличного торгового ряда на площади 80 кв.м. В результате происшествия были травмированы 2 человека. После осмотра медиками в учреждении здравоохранения одна из пострадавших была отпущена домой», – говорится в сводке МЧС.

Из-за ветра упала и детская пластиковая игровая площадка на проспекте Победителей. Фото: МЧС

Также сильный ветер в столице повалил два билборда на пересечении улиц Глебки и Матусевича и на проспекте Дзержинского. Из-за ветра упала и детская пластиковая игровая площадка на проспекте Победителей.

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