В Санкт-Петербурге задержали белоруса, который 22 года находился в розыске за убийства, бандитизм и разбой. Фото: pixabay.com

В Санкт-Петербурге сотрудники полиции вместе с СОБРом Росгвардии задержали 44-летнего белоруса, который 22 года находился в розыске за убийства, бандитизм и разбой, пишет spb.kp.ru.

- В 1998 году с целью совершения вооруженных нападений на людей на территории Витебской области, а также в Минске, вступил в устойчивую, сплоченную, вооруженную банду, в составе которой совершил 10 вооруженных нападений, которые были сопряжены с умышленным убийством четырех человек. При пресечении деятельности банды в 1999 году мужчина оказал вооруженное сопротивление с покушением на жизнь сотрудников милиции, - сообщил источник в правоохранительных органах «КП-Петербург».

На тот момент мужчине удалось скрыться. Международное розыскное дело на него было оформлено в октябре 1999 года, но задержать мужчину удалось лишь сейчас

В ближайшее время он будет отправлен в Беларусь, где его ждет суд.

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