Философу Владимиру Мацкевичу предъявили обвинение. Фото: belgazeta.by

Философу и методологу Владимиру Мацкевичу предъявили обвинение по статье 342 Уголовного кодекса – Организация и подготовка действий, которые грубо нарушают общественный порядок. Об этом на своей странице в Facebook сообщил политолог Андрей Егоров.

- Владимиру Мацкевичу в среду, 18 августа, было предъявлено обвинение по статье 342 Уголовного кодекса Беларуси. Это значит, что под арестом его могут содержать два месяца. А потом могут и продлять содержание, - написал Егоров.

Ранее Мацевич находился в статусе подозреваемого. Как отметил Егоров, Владимир Мацкевич сохраняет бодрость, но жалуется на то, что в СИЗО его заставляют сбрить бороду.

Напомним, что философ Владимир Мацкевич был задержан 4 августа. Его поместили в изолятор временного содержания на Окрестина. Не так давно Мацкевича перевели в СИЗО №1 на Володарского.

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