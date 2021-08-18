Философу Владимиру Мацкевичу предъявили обвинение. Фото: belgazeta.by
Философу и методологу Владимиру Мацкевичу предъявили обвинение по статье 342 Уголовного кодекса – Организация и подготовка действий, которые грубо нарушают общественный порядок. Об этом на своей странице в Facebook сообщил политолог Андрей Егоров.
- Владимиру Мацкевичу в среду, 18 августа, было предъявлено обвинение по статье 342 Уголовного кодекса Беларуси. Это значит, что под арестом его могут содержать два месяца. А потом могут и продлять содержание, - написал Егоров.
Ранее Мацевич находился в статусе подозреваемого. Как отметил Егоров, Владимир Мацкевич сохраняет бодрость, но жалуется на то, что в СИЗО его заставляют сбрить бороду.
Напомним, что философ Владимир Мацкевич был задержан 4 августа. Его поместили в изолятор временного содержания на Окрестина. Не так давно Мацкевича перевели в СИЗО №1 на Володарского.
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