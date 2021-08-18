Вильнюс вручил Минску ноту из-за инцидента на границе. Фото: pixabay

Министерство иностранных дел Литвы вручило Минску ноту в связи с тем, что 12 белорусских пограничников нелегально пересекли литовскую границу. Об этом 18 августа заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

– Мы информировали Беларусь, что происшествие зафиксировано, оно вызывает глубокую озабоченность, так как мы считаем это еще одной провокацией, повышением температуры в и так уже достаточно напряженной ситуации. Мы призываем воздержаться от происшествий, которые даже могут быть расценены как провокация, уже не говоря о настоящих провокациях, – сказал Ландсбергис, его цитирует delfi.lt.

По его словам, об инциденте уже проинформированы партнеры страны по НАТО и ЕС. Литовский чиновник добавил также, что реакции Минска на предостережения со стороны Литвы стали «несколько спокойнее».

– Эти реакции теперь несколько более спокойные, мы видим после этого только очередные разговоры через СМИ. Но мы все равно сохраняем и официальное информирование правительства, – уточнил Ландсбергис.

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