Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 18 августа 2021 года: 12 смертей за сутки и более тысячи новых случаев COVID-19

Актуальная статистика по коронавирусу в Беларуси от Минздрава Фото: Инна КОРСАК

В телеграм-канале Минздрава была размещена статистика по коронавирусу на 18 августа. За сутки было выявлено 1061 пациент с положительным тестом на COVID-19.

С начала пандемии в стране заразились коронавирусом уже 463 855 человек.

В Министерстве здравоохранения рассказали, что за последние сутки после проведенного лечения в больницах были выписаны домой 1016 человек.

Всего в Беларуси на 18 августа коронавирусной инфекцией переболели уже 457 682 пациента.

- Не обошлось за последние сутки и без летальных исходов. В больницах скончались 12 человек. Всего за период распространения COVID-19 умерли 3 637 пациентов, - рассказали в Минздраве.

В ведомстве добавили, что активно продолжается проведение тестов, которые выявляют коронавирус. Всего их было 7 миллионов 582 тысячи 577. За последние сутки провели 21 581 тест.

В Минздраве также проинформировали, что первую дозу вакцины против коронавируса получили уже более 1,51 миллиона человек, из них более 1,21 миллиона человек прошли полный курс вакцинации.

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