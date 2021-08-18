Белорусские дипломаты рассказали, сколько человек обратились к ним с просьбой помочь уехать из Афганистана

Белорусские дипломаты сообщили о девяти обращениях к ним от граждан, которые просили помочь покинуть Афганистан, который захватили талибы. Фото: pixabay

Белорусские дипломаты сообщили о девяти обращениях к ним от граждан, которые просили помочь покинуть Афганистан, который захватили талибы. О ситуации рассказал посол Беларуси в Таджикистане Олег Иванов.

– Это обращения и из Минска, и из Кабула помочь белорусским гражданам, афганским гражданам с видом на жительство в Беларуси или членам смешанных семей. Мы здесь не делим людей. Если к нам обратились за помощью, мы постараемся помочь, – заявил дипломат, его цитирует Telegram-канал Mirby.

Посол пообещал помочь «всем, кто хочет покинуть Афганистан».

Напомним, что в МИД Беларуси ранее посоветовали Как гражданам в случае необходимости обращаться за помощью в посольство в Таджикистане.

Тем временем в МВД сообщили, что в Афганистане белорусских граждан почти нет.

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«В Кабуле нет боевых действий, и движение взяло под свой контроль весь Афганистан», - сообщает местный телеканал (подробности).

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