Бизнесмен Виктор Прокопеня выкупил у сына Гуцериева доли в криптобиржах. Фото: pixabay.com

Бизнесмен Виктор Прокопеня выкупил у сына миллиардера Михаила Гуцериева, который попал под санкции, Саида Гуцериева доли в трех криптобиржах. Российское издание «Ведомости» пишет, что Саид Гуцериев избавился от активов в Currency.com, Capital.com и Zubr.io.

Доли выкупили криптобиржа FTX и белорусский бизнесмен Виктор Прокопеня. Издание подтвердило факты сделок у представителей Гуцериева и Прокопени. Сумма, которую заплатили за доли сына Гуцериева пока не называется. Но «Ведомости» предполагают, что он смог заработать около 150 миллионов долларов.

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