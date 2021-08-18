Гомельчанин Илья Миронов получил 25 суток ареста за надпись на майке. Фото: телеграм-канал "Нашай нiвы"

Гомельскому волонтеру Илье Миронову дали 25 суток административного ареста за несанкционированное пикетирование. Его осудили по части 3 статьи 24.23 КоАП, сообщает телеграм-канал «Нашай нiвы».

Несанкционированным пикетированием признали майку с надписью «Пишите письма», которая была на Миронове.

Илья Миронов был задержан 17 августа, во вторник, когда он пошел в СИЗО с передачей для кого-то из заключенных.

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