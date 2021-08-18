Польша намерена построить дополнительное ограждение на границе с Беларусью

Пограничная охрана Польши объявила о намерении построить дополнительные 50 километров ограждения на границе с Беларусью. Фото: pixabay

Пограничная охрана Польши объявила о намерении построить дополнительные 50 километров ограждения на границе с Беларусью. Об этом 18 августа сообщается на сайте МВД республики.

«До сих пор забор из колючей проволоки использовался для охраны почти 100 км границы на участке, охраняемом Подляской пограничной службой. Планируется дополнительно оградить забором еще 50 км участка, охраняемого Подляской пограничной службой», – уточняется в сообщении, его цитирует ТАСС.

По информации МВД Польши, с начала августа на польско-белорусской границе выявили 2 100 попыток нелегально проникнуть в Польшу. Погранохрана пресекла 1 342 попытки проникновения через границу. 758 иностранцев были задержаны и помещены в закрытые центры.

Тем временем Литва вручила ноту протеста Минску в связи с инцидентом на белорусско-литовской границе. В МИД Литвы заявили, что 12 белорусских пограничников нелегально пересекли литовскую границу.

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