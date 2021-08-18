МВД: Информационные ресурсы «Кибер-Партизаны» и «Кибер-сливы» были признаны экстремистскими

Информационные ресурсы «Кибер-Партизаны» и «Кибер-сливы» были признаны экстремистскими. Фото: pixabay.com
В Министерстве внутренних дел сообщили о том, что информационные ресурсы «Кибер-Партизаны» и «Кибер-сливы» были признаны экстремистскими. Информация об этом была опубликована в телеграм-канале ведомства.
- Информационные ресурсы «Кибер-Партизаны» и «Кибер-сливы» были признаны экстремистскими. Данное решение было принято в суде Центрального района Минска. Основание для этого послужили материалы проверки ГУБОПиК МВД, - прокомментировали в ведомстве.
Информационные ресурсы «Кибер-Партизаны» и «Кибер-сливы» были признаны экстремистскими. Фото: телеграм-канал МВД
В МВД добавили, что указанные телеграм-каналы размещали материалы, которые направлены на дискредитацию сотрудников милиции, представителей органов государственного управления, а также на разжигание соцвражды.
В ведомстве напомнили, что за распространение/репост информации из экстремистских источников предусмотрена административная ответственность с наказанием в виде штрафа или ареста.
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