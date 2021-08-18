Меркель во время визита в Москву планирует обсудить ситуацию в Беларуси. Фото: ТАСС

Канцлер Германии Ангела Меркель во время визита в Москву, который состоится 20 августа, в пятницу, поднимет темы Афганистана, Украины и Беларуси. Об это 18 августа сообщил официальный представитель кабинета министров ФРГ Штеффен Зайберт, передает агентство ТАСС.

- Во время визита в Москву речь точно будет идти о крупных международных темах: о конфликте на востоке Украины, а также о Беларуси. Будет обсуждаться и ситуация в Афганистане, - сказал Зайберт.

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