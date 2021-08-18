Брестчанин оскорбил президента Беларуси комментарием в соцсети «ВКонтакте» – его будут судить

Следственное управление УСК по Брестской области завершило расследование уголовного дела об оскорблении президента Беларуси и разжигании социальной вражды. Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Следственное управление УСК по Брестской области завершило расследование уголовного дела об оскорблении президента Беларуси и разжигании социальной вражды. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета.

«По данным следствия, с августа по октябрь прошлого года пользователь социальной сети "ВКонтакте" с целью возбуждения враждебного отношения к сотрудникам правоохранительных органов писал комментарии с призывами к агрессивным действиям, а также содержащие клевету и публичное оскорбление президента Республики Беларусь», – говорится в сообщении.

В ходе оперативно-розыскных мероприятии установлено, что преступление совершил 55-летнии житель Бреста.

«При изучении личности местного жителя установлено, что он нигде не работает и ранее к уголовной ответственности не привлекался. Свою вину в свершении преступления житель областного центра признал частично, пояснив, что не думал о том, что его комментарии в социальных сетях повлекут серьезные последствия», – добавили в СК.

Также во время расследования обвиняемого допросили, осмотрели его мобильный телефон.

«Информация, полученная в ходе следственных действий подтверждает причастность мужчины к совершению данного преступления», – рассказали в СК.

Действия мужчины квалифицированы по ч.1 ст.130 (умышленные действия, направленные на возбуждение иной социальной вражды по признаку иной социальной принадлежности), ч.1 ст.368 (публичное оскорбление президента Республики Беларусь) и ст.367 (клевета в отношении президента Республики Беларусь) Уголовного кодекса Республики Беларусь.

Мужчину заключили под стражу. Теперь его ждет суд.

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