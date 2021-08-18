Главного редактора БелаПАН Ирину Левшину задержали на 72 часа. Фото: reform.by

Директора и главного редактора агентства БелаПАН Ирину Левшину задержали на 72 часа. Об этом сообщила ее дочь, пишет агентство ТАСС.

После допроса в Следственном комитете Левшина будет доставлена в изолятор временного содержания на Окрестина. К ней был допущен адвокат.

Напомним, что ранее у Ирины Левшиной прошел обыск. Также обыск проводился и в редакции БелаПАН. Были задержаны бухгалтер Екатерина Боева и бывший директор агентство Дмитрий Новожилов.

Журналисты Захар Щербаков, Ирина Турчина и заместитель главного редактора Александр Зайцев после обысков и допросов были отпущены.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Проходят обыски у сотрудников информагентства БелаПАН: что известно.

Стало известно об обысках у сотрудников БелаПАН в среду, 18 августа. (подробности)

МВД: Сайт и социальные сети Белсат были признаны экстремистскими.

В ведомстве отметили, что данное решение было принято 27 июля судом Железнодорожного района Гомеля. (подробности)

Сайт, все соцсети и мобильное приложение: еще один интернет-ресурс в Беларуси признали экстремистским.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД. (подробности)

МВД: Информационные ресурсы «Кибер-Партизаны» и «Кибер-сливы» были признаны экстремистскими.

Данное решение было принято в суде Центрального района Минска. (подробности)