Главного редактора БелаПАН Ирину Левшину задержали на 72 часа. Фото: reform.by
Директора и главного редактора агентства БелаПАН Ирину Левшину задержали на 72 часа. Об этом сообщила ее дочь, пишет агентство ТАСС.
После допроса в Следственном комитете Левшина будет доставлена в изолятор временного содержания на Окрестина. К ней был допущен адвокат.
Напомним, что ранее у Ирины Левшиной прошел обыск. Также обыск проводился и в редакции БелаПАН. Были задержаны бухгалтер Екатерина Боева и бывший директор агентство Дмитрий Новожилов.
Журналисты Захар Щербаков, Ирина Турчина и заместитель главного редактора Александр Зайцев после обысков и допросов были отпущены.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Проходят обыски у сотрудников информагентства БелаПАН: что известно.
Стало известно об обысках у сотрудников БелаПАН в среду, 18 августа. (подробности)
МВД: Сайт и социальные сети Белсат были признаны экстремистскими.
В ведомстве отметили, что данное решение было принято 27 июля судом Железнодорожного района Гомеля. (подробности)
Сайт, все соцсети и мобильное приложение: еще один интернет-ресурс в Беларуси признали экстремистским.
Об этом сообщили в пресс-службе МВД. (подробности)
МВД: Информационные ресурсы «Кибер-Партизаны» и «Кибер-сливы» были признаны экстремистскими.
Данное решение было принято в суде Центрального района Минска. (подробности)