Чемпионат мира по летнему биатлону-2021: белорусская команда пропустит турнир. Фото: biathlon.by
Белорусская команда не будет участвовать в предстоящем чемпионате мира по летнему биатлону. Об этом сообщает Tellegram-канал sputnikby.
«Мы не подавали заявку на участие», – уточнили в пресс-службе Белорусской федерации биатлона.
При этом там не назвали причины такого решения.
Добавим, что чемпионат мира по летнему биатлону пройдет с 26 по 29 августа в чешском городе Нове-Место.
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