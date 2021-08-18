Чемпионат мира по летнему биатлону-2021: белорусская команда пропустит турнир. Фото: biathlon.by

Белорусская команда не будет участвовать в предстоящем чемпионате мира по летнему биатлону. Об этом сообщает Tellegram-канал sputnikby.

«Мы не подавали заявку на участие», – уточнили в пресс-службе Белорусской федерации биатлона.

При этом там не назвали причины такого решения.

Добавим, что чемпионат мира по летнему биатлону пройдет с 26 по 29 августа в чешском городе Нове-Место.

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Кроме того, в документе указано, кто может направлять спортивные делегации на мероприятия в другие страны (подробности).

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