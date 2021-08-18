Власти Таиланда разрешат туристам с прививкой «Спутник V» въезжать на курорты. Фото: Pexels
Туристам, привитым вакциной «Спутник V», разрешат посещать курорты Таиланда в рамках упрощенного режима въезда. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на посольство России в Таиланде.
Когда данное решение вступит в силу – пока неизвестно.
– Национальный комитет по борьбе с COVID-19 в принципиальном плане одобрил включение «Спутник V» в перечень препаратов, наличие сертификата о вакцинировании которыми позволяет прибывать в Таиланд по программе «песочниц», – сообщили в посольстве.
Туристическая «песочница» Таиланда – специальная программа упрощенного въезда на территорию королевства, по которой иностранный турист может находиться в Таиланде без соблюдения обязательного карантина. Первая «песочница» была запущена 1 июля 2021 года на острове Пхукет.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Въезд из Беларуси в Россию с 25 июля возможен только по приложению «Путешествую без COVID-19»
Соответствующее распоряжение приняло правительство России (подробности)
Рейсы из Краснодара в Минск от российской авиакомпании «Азимут» стартуют 31 августа
Стоимость билета составит от 70 до 260 рублей (подробности)