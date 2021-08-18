Власти Таиланда разрешат туристам с прививкой «Спутник V» въезжать на курорты. Фото: Pexels

Туристам, привитым вакциной «Спутник V», разрешат посещать курорты Таиланда в рамках упрощенного режима въезда. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на посольство России в Таиланде.

Когда данное решение вступит в силу – пока неизвестно.

– Национальный комитет по борьбе с COVID-19 в принципиальном плане одобрил включение «Спутник V» в перечень препаратов, наличие сертификата о вакцинировании которыми позволяет прибывать в Таиланд по программе «песочниц», – сообщили в посольстве.

Туристическая «песочница» Таиланда – специальная программа упрощенного въезда на территорию королевства, по которой иностранный турист может находиться в Таиланде без соблюдения обязательного карантина. Первая «песочница» была запущена 1 июля 2021 года на острове Пхукет.

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