12-летняя Кристина Рыхленок, которую искали под Витебском найдена. С ней все хорошо.

«Комсомолка» уже писала о том, что во вторник, 17 августа, в агрогородке Октябрьский под Витебском пропала 12-летняя Кристина Рыхленок, которая живет на улице Молодежной. Она ушла из дома в промежуток между 16.00 и 17.00 часами. Около шести часов вечера девочку видели в районе деревни Сокольники, она шла пешком в сторону Витебска. Где сейчас Кристина, неизвестно. Ребенка ищет милиция и волонтеры, объявлена ситуация Красный щит.

Добровольцы искали девочку до пяти утра 18 августа. Осмотрели микрорайон Никрополье (это ближайший к Октябрьскому район Витебска), проверили вокзал, заправочные станции, круглосуточный магазин. В самом Октябрьском проверили открытые подъезды, чердаки, подвалы, здание школы, сообщают в сети волонтеры.

Сейчас стало известно, что ближе к вечеру 18 августа девочку нашли. Витебское подразделение поисково-спасательного отряда «Ангел» сообщает, что она жива, и с ней все хорошо. Однако подробности о том, где и как ее нашли, пока не сообщаются.

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