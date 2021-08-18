Под Минском насмерть разбился каменщик – упал с высоты всего 2 метра. Вот как все произошло. Фото: СК Беларуси.

Этот трагический случай произошел еще год назад, но широкой общественности известно о нем стало только сегодня, 18 августа, из сообщения Следственного комитета Беларуси.

По данным следствия, утром 21 сентября 2020 года на стройке в микрорайоне Сосны 63-летний каменщик клал кирпичи на высоте около двух метров. Он сорвался и упал. Вроде и небольшая высота, однако от полученных в результате падения травм мужчина умер в больнице 11 октября 2020 года.

Сейчас в этой смерти обвиняют 74-летнего ведущего инженера, который, по версии следствия, не обеспечил должный контроль за соблюдением правил техники безопасности при проведении строительных работ, в результате чего произошло смертельное травмирование.

Выяснилось, что ведущий инженер, который отвечал за соблюдение подчиненными техники безопасности, дал устное указание каменщику доложить верхний ряд стены строящегося административно-бытового комплекса под перекрытие, которое необходимо было выполнить с подмостей (стола каменщика), установленных на высоте 1,8 метра. У подмости не было перил, о чем ему было достоверно известно. Каменщик натягивал шнур по уровню и упал на бетонный пол.

Также выяснилось, что каменщик был пьян – в его крови работника нашли 0,82 промилле алкоголя.

В результате действия инженера квалифицированы по статье «Нарушение правил безопасности строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека» Уголовного кодекса Беларуси – светит до семи лет тюрьмы. Пока к инженеру применили мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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