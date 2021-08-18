Премьер-министр Беларуси Роман Головченко во время визита в Кыргызстан проведет рабочую встречу с председателем правительства России Михаилом Мишустиным

Головченко проведет рабочую встречу с Мишустиным 19 августа. Фото: БелТА

Премьер-министр Беларуси Роман Головченко 19-20 августа посетит с рабочим визитом Кыргызстан, передает БелТА.

В Чолпон-Ате состоится заседание Евразийского межправительственного совета, запланирована и встреча глав делегаций стран ЕАЭС с президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым.

После заседания межправсовета 19 августа белорусский премьер-министр планирует провести рабочую встречу в узком составе с российским коллегой Михаилом Мишустиным.

На встречу у глав правительств Беларуси и России будет всего полчаса, но повестка встречи не раскрывается.

В рамках саммита будут обсуждаться вопросы об ограничениях во взаимной торговле, которые предстоит устранить в 2021-2022 годах. Главы делегаций стран ЕАЭС рассмотрят сближение нетарифных мер, которые устанавливаются при вывозе товаров, вывозные пошлины, госзакупки и зачисление ввозных пошлин в национальные бюджеты за прошлый год. Предполагается подписание меморандума о содействии устойчивому развитию транзитного потенциала и экологической безопасности железнодорожного транспорта ЕАЭС.

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