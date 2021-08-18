Сотрудников информагентства «БелаПАН» подозревают в организации и активном участии в действиях, грубо нарушающих общественный порядок.

Утром 18 августа стало известно, что у сотрудников информационного агентства БелпаПАН проходят обыски, а самих сотрудников вызывают на допросы.

В частности, обыски прошли у журналистка Ирины Турчиной, редактора интернет-газеты БелаПАН Naviny.by Александра Зайцев, бухгалтера компании Екатерины Боевой. После обыска главного редактора БелПАН Ирину Левшину отвезли в офис для проведения обыска там, затем ее должны отвезти на допрос в УСК по Минску.

Кроме того, сообщается, что пока не выходят на связь журналист Захар Щербаков. Позже выяснилось, что его его также отвезли на допрос. Также сайт независимого информагентства БелаПАН перестал открываться по двум своим адресам в сети belapan.by и belapan.com, как в Беларуси, так и за границей. По некоторым данным, были изъяты сервера.

Позже стало известно, что директора и главного редактора агентства БелаПАН Ирину Левшину задержали на 72 часа: после допроса в Следственном комитете Левшина будет доставлена в изолятор временного содержания на Окрестина. К ней был допущен адвокат.

К вечеру появилась первая официальная информация:

- 18 августа, по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 342 («Организация и активное участие в действиях, грубо нарушающих общественный порядок») УК Беларуси задержаны должностные лица белорусского информационного агентства БелаПАН - Дмитрий Новожилов, Екатерина Боева и Ирина Левшина. С их участием проводятся неотложные следственные действия. Кроме этого, следствием инициирована налоговая проверка деятельности БелаПАН, в ходе которой уже выявлены нарушения налогового законодательства Беларуси. После определения окончательной суммы неуплаченных в доход государства налогов следствием будет дана правовая оценка действиям должностных лиц БелаПАН по статье 243 («Уклонение от уплаты налогов») УК Беларуси.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Власти Таиланда разрешат туристам с прививкой «Спутник V» въезжать на курорты. Когда данное решение вступит в силу – пока неизвестно

Чемпионат мира по летнему биатлону-2021: белорусская команда пропустит турнир. Соревнования пройдут в чешском городе Нове-Место

Главного редактора БелаПАН Ирину Левшину задержали на 72 часа. После допроса в СК она будет доставлена в ИВС на Окрестина

Брестчанин оскорбил президента Беларуси комментарием в соцсети «ВКонтакте» – его будут судить. Также мужчину обвиняют в разжигании социальной вражды

Меркель во время визита в Москву планирует обсудить ситуацию в Беларуси. Визит канцлера Германии в Москву состоится 20 августа

Глава правительства рассказал, как решается вопрос с повышением зарплаты бюджетникам в Беларуси. Также Головченко подвел итоги полугодия

МВД: Информационные ресурсы «Кибер-Партизаны» и «Кибер-сливы» были признаны экстремистскими. Данное решение было принято в суде Центрального района Минска

Польша намерена построить дополнительное ограждение на границе с Беларусью. С начала августа на границе двух государств выявили 2 100 попыток нелегально попасть в Польшу

Гомельчанин Илья Миронов получил 25 суток ареста за надпись на майке. Миронова судили по части 3 статьи 24.23 КоАП