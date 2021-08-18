«Белавиа» начнет летать на курорт в Иордании с 3 сентября

«Белавиа» начнет летать в Иорданию с 3 сентября. Фото: «Белавиа»
«Белавиа» с 3 сентября начнет осуществлять чартерные рейсы в Иорданию, информация об этом появилась на странице авиакомпании в Facebook.
– Посетить курортный город Акаба на побережье Красного моря можно будет совсем скоро, – говорится в сообщении авиаперевозчика.
Более подробную информацию о расписании вылетов и ценах на билеты в «Белавиа» советуют уточнять у туристических операторов.
Акаба – город в Иордании, который является единственным морским портом и единственным морским курортом в стране.
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