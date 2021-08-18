«Мы продолжим работу»: БелаПАН выступил с заявлением в связи с задержаниями своих сотрудников.

- БелаПАН расценивает происходящее как продолжение политики подавления свободы слова в Беларуси и требует немедленного освобождения задержанных коллег, а также всех находящихся в заключении журналистов, - говорится в заявлении. - Работа компании в Минске парализована, однако часть редакции находится в безопасности за пределами Беларуси и продолжит работу, чтобы обеспечивать подписчиков и читателей оперативной и достоверной информации, как это было на протяжении почти 30 лет со дня создания БелаПАН, - заявляет редакция.

Напомним, 18 августа в офисе и у пяти нынешних сотрудников и у одного экс-работника БелаПАН прошли обыски. В итоге главред Ирина Левшина, бухгалтер Екатерина Боева, бывший директор БелаПАН Дмитрий Новожилов водворены в ИВС на Окрестина.

Сайты БелаПАН — belapan.by и belapan.com — недоступны.

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