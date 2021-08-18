Серьезное ДТП в Минске: автомобиль перевернулся, есть пострадавшие

Серьезное ДТП в Минске. Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома
ДТП с участием двух легковых автомобилей произошло на проспекте Победителей 18 августа, в результате столкновения одна из машин перевернулась. Об этом сообщили в Telegram-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
В результате аварии медицинская помощь понадобилась шестерым пассажирам. Жертв аварии нет.
– 18 августа днем 29-летний водитель автомобиля Volkswagen ехал по проспекту со стороны улицы Радужной и при повороте налево не уступил дорогу встречному автомобилю Mercedes. В итоге произошло столкновение двух транспортных средств, от мощного удара автомобили выбросило за пределы проезжей части. При этом Volkswagen опрокинулся на бок, – рассказали в ГАИ.
В настоящий момент сотрудники ГАИ Минска выясняют обстоятельства аварии.
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