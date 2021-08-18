Кто тут виноват? Неоднозначное столкновение мотоцикла и грузовика в Минске попало на видео

Грузовик съезжал с проспекта со второй полосы, а мотоцикл, вероятно, пытался опередить поток по полосе торможения. Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По данным ГАИ авария случилась 18 августа в 13.30 на Партизанском проспекте – столкнулись «Газель» и мотоцикл, который двигался попутно. Авария попала в объектив видеорегистратора. Видно, что «Газель» неожиданно решила съехать с проспекта прямо со второй полосы. В это время по полосе торможения двигался мотоциклист. Кажется, что он вовсе не собирался съезжать с дороги, а просто опережал поток транспорта. В результате мотоциклист врезался в поворачивающую «Газель».

По сообщению ГАИ, водитель «Газели» «при перестроении не уступил дорогу мотоциклу и столкнулся с ним». Вероятно, появление мотоциклиста в полосе торможения стало для водителя «Газели» неожиданностью. Как и появления «Газели» для мотоциклиста, который двигался на большой скорости.

Сообщается, что на месте происшествия работали сотрудники ОГАИ Заводского РУВД Минска, устанавливаются обстоятельства произошедшего. Мотоциклист получил травмы – его отвезли в больницу.

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