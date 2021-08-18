В ГПК заявили, что белорусские пограничники не нарушали литовскую границу

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Госпогранкомитет Беларуси опроверг обвинения Литвы в нарушении границы белорусскими пограничниками.

Ранее в МВД сообщили, что 12 белорусских офицеров пытались силой вытолкнуть группу из 35 мигрантов на территорию Литвы и вступили на территорию Литвы на один метр в Шальчининкском районе.

Как объяснили в ГПК Беларуси, в действительности 17 августа белорусские пограничники обнаружили попытку принудить мигрантов незаконно перейти на территорию Беларуси. На сопредельной территории насильственные действия в отношении беженцев совершали вооруженные люди в военной форме.

– В целях предотвращения незаконного пересечения границы белорусские пограничники перекрыли направление движения выдворяемых иностранцев. В связи с этим литовские силовики отказались от своих намерений. Нарушение белорусской границы было предотвращено, – рассказали в Госпогранкомитете.

В ГПК подчеркнули, что литовская сторона не подтвердила свои обвинения объективными фактами, что подтверждает необоснованность предъявляемых претензий к белорусской стороне.

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