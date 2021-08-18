Минобороны опровергло слухи о том, что белорусские военные возят нелегальных мигрантов на границу с Польшей.

18 августа в интернете стали гулять фотографии, снятые якобы в Бресте. На снимках видно, как возле зеленого автобуса МАЗ курит группа мужчин арабской внешности. Сообщалось, что, судя по номерам, автобус приписан к 19-ой отдельной механизированной бригаде, которая дислоцируется в Заслоново – это под Лепелем. По слухам, автобус Миобороны мог перевозить мигрантов. Вечером в Минобороны опровергли эту информацию:

- В эти дни в Брест прибыли участники Армейских международных игр - «АрМИ-2021», три конкурса в рамках которых принимает Беларусь. Информация об этом была озвучена военным ведомством не менее нескольких десятков раз на протяжении последних двух месяцев: на официальном сайте, в аккаунтах в социальных сетях, белорусским и иностранным СМИ, говорится в сообщении военного ведомтства. - В конкурсах “АРМИ2021” на территории Беларуси принимают участие военнослужащие из Ирана, Пакистана, Катара, Индии, Венесуэлы и других стран. С присущим белорусам гостеприимством организаторы предусмотрели для зарубежных участников экскурсии по значимым для истории нашей страны местам.

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