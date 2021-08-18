Не смог въехать в поворот и врезался в чужой дом: пьяный водитель разъезжал по Несвижу и крушил заборы

Пьяный водитель ездил по Несвижу и крушил заборы. Фото: скриншот видео МВД Беларуси

Сообщения о нарушителе практически одновременно поступили в милицию от нескольких жителей Несвижа 18 августа. Об этом рассказали в пресс-службе МВД Беларуси.

Сначала водитель снес бетонный забор напротив кафе, а после, не вписавшись в поворот, сломал ограждение частного дома. Все происходило в дневное время, когда на улицах находились дети.

– Оперативно прибывшим нарядом ГАИ мужчина был задержан. В выдыхаемом воздухе выявлено 1,75 промилле алкоголя. В отношении 48-летнего местного жителя составлено несколько административных протоколов, – сообщили в МВД.

Там также напомнили, что за последние семь месяцев задержаны более 10 тысяч нарушителей, которые находились за рулем в нетрезвом виде. По вине пьяных водителей совершено более 120 ДТП, в которых погибли 25 и ранены 738 человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Серьезное ДТП в Минске: автомобиль перевернулся, есть пострадавшие

Шестерым пассажирам оказали медицинскую помощь (подробности)

Кто тут виноват? Неоднозначное столкновение мотоцикла и грузовика в Минске попало на видео

Грузовик съезжал с проспекта со второй полосы, а мотоцикл, вероятно, пытался опередить поток по полосе торможения (подробности)