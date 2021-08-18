Верховный суд признал «Отряды гражданской самообороны Беларуси» террористической организацией

Здание Генеральной прокуратуры в Минске. Фото: БелТА

По заявлению генерального прокурора Верховный суд признал неформальную организацию «Отряды гражданской самообороны Беларуси» террористической, об этом сообщили в Генеральной прокуратуре.

В ведомстве отметили, что руководители и члены организации не только обсуждали, но и «приступили к совершению актов терроризма» на территории Беларуси для дестабилизации общественного порядка, воздействия на принятие решений органами власти.

– Установлено, что указанное сообщество было создано в сентябре 2020 года в целях осуществления противоправной деятельности и объединяло радикально настроенных граждан для насильственной смены государственной власти, – уточнили в Генпрокуратуре.

По решению Верховного суда деятельность ОГСБ запрещена на территории Беларуси с 18 августа 2021 года. Теперь за участие в организации и любую, связанную с ней деятельность, грозит уголовная ответственность.

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