Турникеты и видеокамеры установили более чем в 80% минских школ Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В минских учреждениях образования завершается установка систем безопасности и видеонаблюдения. Об этом рассказала заместитель председателя комитета по образованию Мингорисполкома Ирина Чернявская, ее слова приводит БелТА.

Дополнительные камеры устанавливались за счет городского бюджета, а с установкой турникетов помогли спонсоры и частные компании.

– Турникеты установлены в 85 % школ. Договоры с Департаментом охраны МВД заключены практически везде. И в 82 % таких учреждениях образования есть камеры видеонаблюдения. В ближайшее время эту работу завершат, – сообщила Чернявская.

Она также отметила, что новые системы безопасности не помешают родителям и другим желающим прийти в школу для разговора с администрацией или преподавателями. Пропускной режим предполагает, что заранее потребуется записаться или оговорить время визита.

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