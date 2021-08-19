Кристина Тимановская заявила, что намерена поменять спортивное гражданство

Тимановская заявила о планах сменить спортивное гражданство на польское. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В интервью российскому ресурсу РБК белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская, вокруг которой разразился скандал на Олимпиаде в Токио, рассказала о планах на свое спортивное будущее.

В начале интервью спортсменка уточнила, что сейчас находится в Варшаве под охраной, которую ей обеспечил по своей инициативе МИД Польши. Она заметила, что прямых угроз ей не поступало, но иногда поступают «странные сообщения» с предостережениями.

Также Тимановская заявила в эфире, что намерена сменить спортивное гражданство. На данный момент она является гражданкой Беларуси и недавно впервые после Олимпиады выступила под флагом Беларуси.

Свое спортивное гражданство легкоатлетка Кристина Тимановская планирует поменять на польское, чтобы иметь возможность выступать за сборную Польши. Кроме того, она будет просить о сокращении для нее спортивного карантина, который является одним из условий смены спортгражданства.

- Мы не планировали менять спортивное гражданство, но так сложилась ситуация, это вынужденная мера, - прокомментировала Тимановская.

Она подчеркнула, что ею принято решение «остаться в Польше и выступать за сборную Польши». Также Тимановская заявила, что пока не планирует возвращаться в Беларусь, но, считает, что сможет это сделать, когда будет чувствовать уверенность в своей безопасности.

- Даже если я буду выступать за сборную Польши, это никак не помешает мне приехать домой к родителям, встретиться с ними, съездить в любимые места в Минске. Если я сменю спортивное гражданство, то буду представлять Польшу. Но Беларусь - это все равно мой дом, я буду возвращаться туда снова и снова, - уточнила она в завершение.

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