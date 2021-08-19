Фонд «Наследие и время», который популяризировал в Беларуси художников Парижской школы и в частности Сутина, ликвидировали

Директор фонда "Наследие и время" сообщил о его ликвидации. Фото: Facebook Юрий Абдурахманов.

Стало известно о ликвидации в Беларуси еще одной негосударственной организации - фонда «Наследие и время» («Спадчына i час»). Такая информация появилась на странице некоммерческой организации в Facebook.

Так сообщается, что фонд «Наследие и время», который занимался популяризацией художников Парижской школы и в частности Сутина, ликвидировали.

В фонде уточнили, что Червенским райисполкомом еще около месяца назад на основании представления прокурора было принято решение о ликвидации учреждения.

Фонд «Наследие и время» в Беларуси ликвидировали. Фото: Facebook "Наследие и время | Спадчына i час"

- Сегодня завершилась история «Наследия и времени». После ряда проверок и оплаты немотивированных штрафов, мы сдали все необходимые документы и получили справку о ликвидации, - написал директор фонда Юрий Абдурахманов.

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