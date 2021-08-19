Сооснователь производителя вакцины Moderna: «Прививаться будем минимум раз в год»

Прививаться от ковида будем как минимум раз в год, считает сооснователь вакцины Moderna. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Прививаться от коронавируса люди вскоре будут регулярно, это станет такой же ежегодной рутиной, как вакцинация от гриппа. Такое заявление в эфире телеканала Bloomberg TV сделал сооснователь производителя вакцины Moderna от COVID-19 миллиардер Нубар Афеян, пишет Forbes.ru.

«Мне кажется, что когда пройдет достаточно времени, мы вполне можем оказаться в ситуации, когда будем проводить вакцинацию, скажем, минимум раз в год, прямо как в случае с гриппом», — цитирует издание Афеяна.

Сейчас Moderna проводит тестирование прививок для ревакцинации, это половинная доза первоначальной вакцины. Кроме того, компания, которой владеет Нубар Афеян, инвестирует средства в подготовку к новой пандемии. Миллиардер рассказал, что речь идет об искусственном интеллекте и технологиях машинного обучения.

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