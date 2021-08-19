В Витебске судили сразу 15 мошенников, вот чем они промышляли целый год

В Витебске судили сразу 15 человек - эта группа целый год обманывала людей. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Сразу 15 человек оказались на скамье подсудимых в Витебске. 14 мужчин и одна женщина, большинство из которых раньше неприятностей с законом не имели, признаны виновными в мошенничестве. Все эти люди целый год работали в группе, облапошивая доверчивых сограждан.

Преступная эпопея длилась с конца 2018 года по 7 декабря 2019 года. Группа мошенников действовала по заранее составленным схемам и планам. Одни ее участники собирали информацию и выбирали, говоря официальным языком, «объекты преступных посягательств». Другие подбирали людей, которых уговаривали оформить на себя крупные покупки в кредит. Жертвам обещали небольшое вознаграждение и убеждали, что выплачивать кредиты им не придется. В банках и пунктах продаж бытовой техники и других товаров этих людей сопровождали, ни на минуту не выпуская из-под контроля, подсказывали, как нужно отвечать на вопросы о месте работы, доходах и так далее, чтобы не возникало проблем с оформлением кредитов.

Мошенники обманули 83 человека. Имущество, которое их жертвы покупали в кредит, они продавали или забирали себе. Общая стоимость этого имущества составляет 387 872, 16 рублей.

Все члены преступной группы осуждены, они приговорены к разным срокам лишения и ограничения свободы (от пяти лет), большинству еще придется выплатить крупные штрафы. Один из мошенников по решению суда должен пройти курс принудительного лечения от алкоголизма, сообщает пресс-служба Верховного суда.

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