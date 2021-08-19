Госпогранкомитет заявил, что польские власти пытаются вытеснить беженцев из Афганистана в Беларусь и опубликовал видео

В ГПК утверждают, что действия Польши в отношении мигрантов из Афганистана незаконны. Фото: Оксана БРОВАЧ

В телеграм-канале Государственного погранкомитета Беларуси появилось заявление о том, что польские правоохранители попытались вытеснить группу беженцев из Афганистана на территорию республики. Сообщается, что инцидент произошел на участке погранзаставы Русаки в Гродненской области в среду, 18 августа.

- На нескольких военных ТС польские правоохранители доставили большую группу мигрантов на территорию напротив участка пограничной заставы Русаки Гродненской погрангруппы. Предпринимается попытка их насильственного вытеснения на территорию Беларуси, - заявили в ГПК.

На линии белорусско-польской госграницы мигранты организовали стихийный лагерь. Фото: стоп-кадр | видео ГПК

Также в Гсопогранкомитете сообщили, что большинство беженцев в основном являются гражданами Афганистана. Мигранты открыто заявили представителям Польши, что намерены подать прошения о предоставлении убежища.

- Пересечь границу мигранты отказываются. Также, в знак протеста, они организовали стихийный лагерь на территории Польши, - добавили в пресс-службе.

Кроме того, в ГПК заявили, что польская сторона «пытается исказить реальную картину происходящих событий». Как утверждают в белорусском ведомстве, Польша пытается «оправдать перед международной общественностью свои незаконные действия».

- Для подготовки ангажированных репортажей приглашены журналисты, в присутствии которых мигрантам раздавали воду. Представителям польских СМИ доводилась информация о том, что беженцы находятся на границе уже несколько дней, - заключили в Госпогранкомитете.

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