Госпогранкомитет заявил, что польские власти пытаются вытеснить беженцев из Афганистана в Беларусь и опубликовал видео

В ГПК утверждают, что действия Польши в отношении мигрантов из Афганистана незаконны.
Фото: Оксана БРОВАЧ
В телеграм-канале Государственного погранкомитета Беларуси появилось заявление о том, что польские правоохранители попытались вытеснить группу беженцев из Афганистана на территорию республики. Сообщается, что инцидент произошел на участке погранзаставы Русаки в Гродненской области в среду, 18 августа.
- На нескольких военных ТС польские правоохранители доставили большую группу мигрантов на территорию напротив участка пограничной заставы Русаки Гродненской погрангруппы. Предпринимается попытка их насильственного вытеснения на территорию Беларуси, - заявили в ГПК.
На линии белорусско-польской госграницы мигранты организовали стихийный лагерь. Фото: стоп-кадр | видео ГПК
Также в Гсопогранкомитете сообщили, что большинство беженцев в основном являются гражданами Афганистана. Мигранты открыто заявили представителям Польши, что намерены подать прошения о предоставлении убежища.
- Пересечь границу мигранты отказываются. Также, в знак протеста, они организовали стихийный лагерь на территории Польши, - добавили в пресс-службе.
Кроме того, в ГПК заявили, что польская сторона «пытается исказить реальную картину происходящих событий». Как утверждают в белорусском ведомстве, Польша пытается «оправдать перед международной общественностью свои незаконные действия».
- Для подготовки ангажированных репортажей приглашены журналисты, в присутствии которых мигрантам раздавали воду. Представителям польских СМИ доводилась информация о том, что беженцы находятся на границе уже несколько дней, - заключили в Госпогранкомитете.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Два ракурса: Литва и Беларусь показали каждая свое видео инцидента на границе 17 августа.
ГПК говорит, что литовцы выталкивают беженцев в Беларусь, Литва заявила о нарушении госграницы белорусскими пограничниками (подробности).
Польша намерена построить дополнительное ограждение на границе с Беларусью.
С начала августа на границе двух государств выявили 2 100 попыток нелегально попасть в Польшу (подробности).
В ГПК заявили, что белорусские пограничники не нарушали литовскую границу.
Литовская сторона не предоставила объективных свидетельств своих обвинений (подробности).
Минобороны опровергло слухи о том, что белорусские военные возят нелегальных мигрантов на границу с Польшей.
В военном ведомстве появление в Бресте автобусов с людьми, арабской внешности, объяснили пробытием участников Армейских международных игр из Ирана, Пакистана и Индии (подробности).