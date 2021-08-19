Отец Марии Колесниковой сказал, будет ли просить о помиловании для дочери у властей Беларуси

Суд над Марией Колесниковой и Максимом Знаком проходит в закрытом режиме. Фото: via REUTERS - Ramil Nasibulin | BELTA

В эфире российского ресурса «Дождь» Александр Колесников, отец одной из лидеров белорусской оппозиции Марии Колесниковой, объяснил, намерен ли подавать прошение о помиловании дочери.

Напомним, суд над Марией Колесниковой и Максимом Знаком начался 4 августа. Их обвиняют в тайном сговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем и еще по ряду статей. Марии Колесниковой грозит до 12 лет лишения свободы. Судебное разбирательство проходит в закрытом режиме, не пускают на заседания даже близких родственников.

Российское СМИ спросило Александра Колесникова, готов ли обратиться в властям Беларуси с просьбой о помиловании дочери. Он сказал, в каком случае готов бы был сделать это.

- Возможно, я об этом бы и попросил, если бы я был точно уверен, что моя дочь виновата, что она нарушила законы нашей страны, - ответил он и добавил. - Но в данной ситуации я, наверное, не то что попросил бы, я потребовал бы, чтобы суд над моей дочерью сделали открытым.

Колесников рассказал, что недавно публично заявлялось общественности, что в отношении Марии Колесникой и Максима Знака у обвинения есть достаточное количество весомых обвинений, а также доказательств их вины.

- Я тогда задаюсь вопросом: а почему я, как отец, или же общественность, люди неравнодушные не могут присутствовать на процессе, выслушать сторону обвинения, выслушать свидетелей и составить собственное мнение? Почему суд закрыт? Меня это не только удивляет, но и заставляет задавать вопросы, - прокомментировал отец Колесниковой.

Еще он призвал СМИ и общественность поддержать открытое письмо в адрес администрации президента Беларуси с требованием допустить на суд над Знаком и Колесниковой независимые СМИ, а также «всех заинтересованных», гарантировав их личную безопасность. Александр Колесников заявил, что это открытое письмо уже подписали известные белорусы.

Кроме того, он уточнил, что сейчас о судебном процессе он лишь узнает какие-то «совершенно незначительные моменты» от адвокатов.

- На нашу просьбу с отцом Максима Знака о том, чтобы не то, что организовать встречу, а допустить перед началом процесса в зал заседания, чтобы хотя бы издалека увидеть наших детей, нам ответили запретом, - резюмировал Александр Колесников.

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