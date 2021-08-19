Пассажир погиб, пьяный водитель задержан: смертельная авария в Гродненской области

Пьяный мужчина не справился с управлением, и его пассажир погиб. Фото: Следственный комитет.

Смертельное ДТП произошло в Гродненской области 18 августа. Погиб 44-летний мужчина. Подробности рассказали в Следственном комитете.

Около 17 часов 33-летний житель Гродно ехал по дороге Индрура-Одельск на автомобиле «Мерседес». Мужчина не справился с управлением, машину занесло и она вылетела в кювет.

44-летний пассажир «Мерседеса» погиб на месте. Водителя задержали, в отношении него возбудили уголовное дело по ч.4 ст.317 (нарушение правил дорожного движения, лицом в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека) Уголовного кодекса Республики Беларусь.

В выдыхаемом водителем воздухе было 1,7 промилле этилового спирта. Специалисты оценивают это как степень опьянения средней тяжести, при которой человек становится заторможенным, у него нарушается координация движений.

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