В Беларуси нашли опасную манную кашу: выбросьте, если купили ее для детей

В манной каше нашли запрещенную пищевую добавку. Фото: lifehacker.ru

В официальном телеграм-канале Госстандарта сообщили о том, что в Беларуси запретили продавать и ввозить в страну манную кашу моментального приготовления «Нежинскую томленую». Вот с чем это связано.

Как поясняют в Госстандарте, данный вид манной каши не соответствует требованиям техрегламентов Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции».

Каша манная моментального приготовления «Нежинская томленая» для реализации в Беларуси. Фото: Госстандарт

Так в «Нежинской томленой» манной каше нашли недопустимую пищевую добавку - краситель аннато (Е160d). Уточняется, что недопустимая добавка применялась при производстве и заявлена в маркировке.

В Беларуси продавать и ввозить для обращения эту манную кашу запретили.

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