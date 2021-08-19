Еще одно крушение во время учебного полета: в России разбился истребитель, летчик погиб

Российский истребитель МиГ-29 разбился на полигоне Ашулук. Фото: РИА Новости

На территории Астраханской области произошло крушение военного истребителя МиГ-29. Подробности трагедии сообщило «РИА Новости» со ссылкой на информацию пресс-службы Южного военного округа России.

Так сообщается, что военный истребитель упал во время учебного полета, который выполнялся на полигоне Ашулук.

- Самолет упал в безлюдном месте на территории полигона Ашулук. Полет выполнялся без боекомплекта, - прокомментировали в пресс-службе военного ведомства.

Причину катастрофы будет расследовать военная комиссия Воздушно-космических сил, которая уже направлена к месту крушения.

Напомним, в Беларуси 19 мая во время учебного полета разбился военный самолет Як-130, самолет упал в жилой части города Барановичи, два летчика погибли. На днях в эфире госТВ показали новые кадры крушения Як-130 в Барановичах и опубликовали разговор погибших летчиков в кабине.

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