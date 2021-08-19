19 августа – Яблочный Спас. Узнали, кому нельзя есть яблоки до Спаса и о других приметах и традициях этого дня

19 августа- Яблочный Спас. Фото: Павел МАРТИНЧИК

19 августа православные верующие отмечают Преображение Господне. В народе этот праздник называют Яблочным Спасом. Прихожане несут в храмы яблоки и другие плоды – сливы, груши, - чтобы освятить их. Можно освятить и овощи, и уже приготовленные блюда из фруктов и овощей. По традиции, на столе в этот день обязательно должны быть блюда из яблок. Причем есть их в одиночку считается плохой приметой. Яблочные пироги, запеканки, компоты и прочие изыски нужно обязательно с кем-нибудь разделить.

Считается, что до Яблочного Спаса яблоки есть запрещено. На самом деле этот запрет распространяется не на всех, а лишь на монашествующих. Мирянам яблоки есть можно и до Спаса, правда, вряд ли это доставит удовольствие – большинство сортов просто не успевают созреть до этого дня.

Запреты в день Яблочного Спаса традиционны для большинства религиозных праздников – не стоит заниматься домашней работой, ремонтом, строительными работами, починкой сломанной утвари, рукоделием, нельзя ссориться, выяснять отношения. Но есть и необычные поверья. Так, считается, что в этот день нельзя убивать насекомых, даже вредителей, иначе на человека могут обрушиться несчастья.

Первое яблоко, от которого вы откусите в этот день, предскажет вам судьбу. Если оно окажется сладким, вас ждут радости, а если кислым – трудности. Перед тем, как съесть освященное яблоко, многие загадывают желание, считается, что оно обязательно сбудется.

По поведению аистов на Яблочный Спас определяли, какая будет зима. Если птицы еще до Спаса начали готовиться к отлету, то ранней и холодной. Если улетать аисты собираются после Спаса, то осень будет теплой, зима наступит поздно, а для равновесия холодной будет весна.

А вот от чего спасут вас яблоки по мнению медиков и диетологов. У тех, кто регулярно ест яблоки, оздоравливается кишечник, снижается уровень холестерина, уходит лишний вес и отёки. Хороши яблоки для профилактики мочекаменной болезни, подагры и йододефицита.

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