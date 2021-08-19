В Минэнерго сказали, что все-таки произошло на БелАЭС 12 июля, когда сработала автоматическая система защиты генератора

Первый энергоблок БелАЭС отключен от энергосети с 12 июля, до сих пор там ведутся работы по замене одного из элементов возбудителя турбогенератора. Фото: Павел МАРТИНЧИК

«Комсомолка» писала о том, что на Белорусской АЭС произошло автоматическое отключение атомной электростанции от энергосети. Это случилось в полдень 12 июля.

Чуть позднее в Минэнерго сообщили о том, что первый энергоблок БелАЭС отключила автоматическая защита генератора, а причины этого выясняются.

Спустя более месяца с автоматического отключения АЭС в Островце от энергосети появились новые подробности и данные о текущей ситуации на первом энергоблоке атомной станции.

Как сообщили в пресс-службе Минэнерго, на данный момент на первом энергоблоке Белорусской АЭС завершилась ревизия оборудования и технологических систем, которые были организованы для установления причин срабатывания автоматической системы защиты генератора 12 июля. Выяснилось, что необходима замена оборудования.

- Выполненные испытания выявили необходимость замены одного из элементов возбудителя турбогенератора, - уточнили в пресс-службе ведомства.

Для этого, сообщается, ведутся необходимые работы, к которым привлечены специалисты российского завода-изготовителя.

Пока работы не будут завершены полностью и не будут проведены дополнительные испытания, первый энергоблок БелАЭС в энергосеть не включат.

- После завершения работ по замене одного из элементов возбудителя турбогенератора на блоке будут организованы дополнительные испытания, диагностика оборудования и систем турбогенератора, после чего блок включат в сеть, - заключили в Минэнерго.

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