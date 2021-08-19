Беларусь попросила Украину открыть сопредельный пункт пропуска «Городище», но закрыть другой: в чем причина

Пункт пропуска «Верхний Теребежов», где провели масштабную реконструкцию, не работает, так как Украина закрыла свой сопредельный пункт пропуска. Фото: customs.gov.by

Стало известно о том, что Беларусь обратилась к Украине, предлагая возобновить работу пункта пропуска «Городище», сопредельного с белорусским пунктом пропуска «Верхний Теребежов». Об этом сообщалось на встрече госсекретаря Совбеза Александра Вольфовича с руководством ГТК и ГПК.

Чиновники посетили реконструированный пункт пропуска «Верхний Теребежов» 18 августа, проинформировали на сайте Интернет-портала таможенных органов Беларуси.

Не так давно в «Верхнем Теребежове» закончилась масштабная реконструкция. Теперь этот пункт пропуска стал одним из самых крупных на белорусско-украинской границе - наравне с «Мокранами», «Новой Рудней» и «Новой Гутой». Во время реконструкции число коридоров для движение увеличили до 12, выросло количество модулей погранслужб, были построены боксы углубленного досмотра легковых и грузовых авто, пропускная способность выросла в три раза - до 900 ТС в сутки. Однако из-за закрытия украинской стороной пункта пропуска «Городище» и «Верхний Теребежов» сейчас не работает.

- Через Министерство иностранных дел перед украинской стороной инициировано обращение о возобновлении движения через данный участок. В качестве альтернативы для закрытия предлагается пункт пропуска «Мохро» («Дольск»), - прокомментировали в ведомстве.

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