Грозы пройдут по западу: что будет с погодой в Беларуси перед выходными - 20 августа

Днем 20 августа в западных регионах Беларуси пройдут дожди и грозы. Фото: pixabay.com

Стало известно, какой будет погода в Беларуси в пятницу, 20 августа. Предварительный прогноз появился на сайте pogoda.by.

В течение суток не прогнозируется существенных осадков. Однако днем западные регионы республики накроют неустойчивые воздушные массы, там пройдут дожди и грозы.

В целом погоду в пятницу определит область повышенного атмосферного давления, будет переменная облачность.

Ночью похолодает до +8…+14 градусов. В ночные часы и с утра - слабый туман.

Днем 20 августа будет довольно тепло в северо-западных регионах +20 выше ноля, но на юго-востоке Беларуси даже и до +27 тепла.

Необходимо учесть, что ночью атмосферное давление будет расти, существенно не изменяясь днем. Ветер в течение суток - юго-восточного и западного направлений от слабого до умеренного.

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