Госстандарт запретил продавать в Беларуси «Бомбу» и еще несколько сортов мороженого

Печенье, которое производители добавили в это мороженое, они подкрасили веществом, которое можно использовать только при производстве мясопродуктов. Фото: Госстандарт.

Несколько сортов мороженого запретили продавать в Беларуси. Так, с 22 августа нельзя ни продавать, ни ввозить в страну мороженое молочное ванильное торговой марки «Pro Fit». Оно внесено в реестр опасной продукции. Это мороженое производители подсластили сахароспиртом эритритом, зашифрованным в списке «ешек» как Е968. В производстве молочного мороженого это вещество применять недопустимо, комментируют ситуацию в Госстандарте.

Еще одно мороженое торговой марки «Лето» - сахарный рожок «ENERGY» с ароматом «Ред Булл» - запрещено потому, что там содержится сразу несколько недопустимых при производстве мороженого веществ. Это два консерванта – Е211 (бензоат натрия) и Е202 (сорбат калия), которые в мороженое добавлять нельзя. А подкрасили его производители красителем «Лесная черника», который проверяющие не нашли в перечне пищевых добавок, разрешенных к применению при производстве пищевой продукции.

В этом мороженом нашли сразу несколько недопустимых добавок. Фото: Госстандарт.

Вещество, которое придает этому мороженому сладкий вкус, в мороженое добавлять запрещено. Фото: Госстандарт.

Запретили и «Бомбу Комбо» - мороженое, произведенное в Казахстане. В это мороженое намешали много вкусного: клубничный наполнитель, крошки красного, карамельного и сливочного печенья. К сожалению, в красном печенье отыскался красный рисовый краситель. Эту добавку разрешается использовать только при производстве мясных изделий. Мороженое – не колбаса, поэтому «Бомбу» на белорусских прилавках покупатели не увидят с 22 августа.

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