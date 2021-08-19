Александр Лукашенко: «Удивительно, но бюджет складывается даже лучше, чем мы думали»

Лукашенко заявил, что текущий бюджет в Беларуси складывается лучше, чем ожидали. Фото: БЕЛТА

Президент Беларуси Александр Лукашенко в четверг, 19 августа, провел встречу с министром по налогам и сборам Сергеем Наливайко и главой Комитета государственного контроля Василием Герасимовым. Лукашенко отметил, что бюджет Беларуси на данный момент складывается даже лучше, чем думали, передает пресс-служба Александра Лукашенко.

- Многие говорить начнут, что у нас в бюджете денег не хватает, поэтому мы и заговорили про налоги. Это обычные заявления наших «свядомых» протестунов. Абсолютно нет. И вот как раз удивительно, но бюджет складывается даже лучше, чем мы думали, и лучше, чем могло быть, - заявил Лукашенко.

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